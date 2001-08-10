Тихоокеанское
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16 Мая 2023
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14:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине сотрудники МЧС провели профилактический рейд

На Сахалине сотрудники МЧС провели профилактический рейд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 мая 2023 года, сотрудники территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ногликского района провели профилактические беседы с дачниками и огородниками, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В ходе бесед более 50 человек получили разъяснения правил использования открытого огня, в том числе при использовании мангалов и жаровен на приусадебных участках, а также тематические памятки о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, где подробно описаны действия при пожаре и номер вызова экстренных служб.

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