Сахалинских медицинских работников проверят на знание профессиональной этики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специальные занятия организуют на базе Сахалинского базового медицинского колледжа. Там будут разбираться случаи грубого отношения к пациентам, некачественного и несвоевременного оказания помощи. Такое решение принял губернатор Валерий Лимаренко в результате встреч с сахалинцами с онкологическими и эндокринологическими заболеваниями, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Для проведения работы над ошибками будут приглашать специалистов, на которых жалуются сахалинцы, и главные врачи учреждений, где они работают. Если отношение к пациентам не изменится, будут приниматься жесткие кадровые решения.
- К пациентам нужно относиться так, будто это заболели родные и близкие люди, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Благодаря различным механизмам обратной связи ни одна история, когда с человеком обошлись несправедливо, не останется незамеченной.
На одном из последних личных приемов дочь пациентки из Углегорска поделилась, что ее мама болеет раком. Пенсионерке месяцами не выписывали препараты, без которых она постоянно страдает от боли. Также в районной больнице не выполняли предписания областного онкологического диспансера.
- С нами провели телемедицинскую консультацию, назначили противоотечную терапию. Но на месте эти рекомендации проигнорировали. Обезболивающие приходится каждый раз выпрашивать. Пока я не обратилась на горячую линию, углегорская медицина просто бездействовала, - рассказала женщина.
По поручению губернатора в центральной районной больнице пройдет служебная проверка. Пациентку на дому осмотрит паллиативный врач. Кроме того, запланировано госпитализировать пенсионерку в областной онкодиспансер, чтобы подобрать подходящее обезболивание и провести противоотечную терапию.
На встрече к главе региона обратилась также мама ребенка с сахарным диабетом. Семью волнует вопрос обеспечения расходными материалами для инсулиновой помпы. В день приема мальчику выписали рецепт на три месяца и выдали все необходимое.
Напомним, глава региона каждую неделю проводит встречи с пациентами, где в индивидуальном порядке рассматриваются жизненные ситуации людей с серьезными заболеваниями и принимаются адресные решения. В Сахалинской области работают горячие линии: +7-914-759-30-80 (по вопросам оказания онкологической помощи), +7-962-580-97-66 (по вопросам оказания эндокринологической помощи), +7-962-110-63-55 (по вопросам оказания онкологической и эндокринологической помощи).
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