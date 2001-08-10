67 южносахалинских семей с начала года переехали в новые квартиры по программе переселения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Ключи от новой квартиры в новостройке на ул. Смирнова получил житель города Константин Шуров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Семья Константина Николаевича долгое время жила во Владимировке, в деревянном доме 1950-х годов постройки, но уже совсем скоро справит новоселье. В новой двухкомнатной квартире на ул. Смирнова сделан ремонт - она полностью готова к проживанию. В том числе есть сантехника, электроплита, установлены межкомнатные двери.

- Долгожданное событие для нас. Если сравнивать с прежним местом жительства - большая разница: светлые просторные комнаты, большая кухня, балкон. В микрорайоне есть всё необходимое, многое предусмотрено для семей с детьми и пожилых людей. Можно сказать, новый этап жизни начинается,- поделился Константин Шуров.

Работа по переселения жителей из ветхого и аварийного жилья является одним из приоритетных направлений администрации города и мэра Сергея Надсадина. Программа реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона.

Напомним, согласно программе по переселению, город предоставляет взамен аварийного жилья благоустроенную равнозначную по квадратным метрам квартиру. Отметим, в этом году в планах муниципалитета расселить 3 985 квадратных метров жилья. В новые квартиры переедут 88 семей. На сегодняшний день расселено 3103 квадратных метров, новоселье справили уже 67 семей.