День открытых дверей пройдет в архиве администрации Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В архивном отделе управления документационного обеспечения МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" 18 мая пройдет день открытых дверей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты проведут разъяснительную работу по предоставлению государственных (муниципальных) услуг, проведут подробные консультации по вопросам подачи заявления в электронной форме на портале Госуслуг. Также планируется показ оцифрованных кинодокументов с сюжетами о жизни Сахалинской области 60-80-х годов прошлого века, предоставленных Государственным историческим архивом Сахалинской области.

Прием будет проходить с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 69. Справочную информацию можно получить по телефону 300-829 (доб. 1-6).