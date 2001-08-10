Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2023
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12:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

День открытых дверей пройдет в архиве администрации Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В архивном отделе управления документационного обеспечения МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" 18 мая пройдет день открытых дверей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты проведут разъяснительную работу по предоставлению государственных (муниципальных) услуг, проведут подробные консультации по вопросам подачи заявления в электронной форме на портале Госуслуг. Также планируется показ оцифрованных кинодокументов с сюжетами о жизни Сахалинской области 60-80-х годов прошлого века, предоставленных Государственным историческим архивом Сахалинской области.

Прием будет проходить с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 69. Справочную информацию можно получить по телефону 300-829 (доб. 1-6).

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