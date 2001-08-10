На Сахалине обучают операторов беспилотных летательных аппаратов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами на Сахалине стартовал очередной курс занятий по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» военнослужащие ВВО и добровольцы осваивают технику управления беспилотниками, а также получают профессиональные навыки необходимые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе практических занятий будущие операторы БПЛА получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими армейского корпуса ВВО в зоне проведения СВО.

Кроме занятий по ведению разведки местности, определению целей и корректировке огня, военнослужащие и добровольцы обучаются сбросу гранат с квадрокоптера в импровизированный люк боевой машины или окоп условного противника.

На занятиях обучающиеся используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

Занятия на полигоне «Троицкий» проводят опытные инструкторы и участники СВО.