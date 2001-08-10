Камчатку продолжает посыпать пеплом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке Усть-Камчатск на востоке полуострова выпал вулканический пепел, при этом выброса пепла с находящихся рядом вулканов не зафиксировано, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на главу района Олега Бондаренко.

Предполагается, что с учётом направления ветра пепел могло принести из местностей, где он выпал при извержении Шивелуча в середине апреля.

"Жители должны соблюдать спокойствие и применять средства индивидуальной защиты - марлевые повязки", - пояснил Бондаренко.

По его словам, все соцобъекты в районе работают в штатном режиме.