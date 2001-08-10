Сахалинцев приглашают принять участие в экологической акции "Вода России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие приурочено к Российской экологической неделе и климатической неделе Сахалинской области и будет проведено 20 мая на оз. Изменчивое в Корсаковском районе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Сбор участников - в 9:15 около здания, расположенного по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В (парковка с южной стороны на ул. Карла Маркса).
Организаторы берут на себя доставку волонтеров до места проведения акции. Время отправления автобусов в 9:30.
Акция начнется в 10:30 в районе с. Охотское в Корсаковском районе (съезд на оз. Изменчивое - координаты точки сбора 46°85'83.47"С 143°11'56.08"В) и продлится приблизительно до 13:00 часов. Возвращение в Южно-Сахалинск запланировано к 14:00.
Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и перекусом, в том числе и те, кто пожелает прибыть к месту уборки на личном транспорте. Просьба, взять с собой многоразовую тару для напитков.
О своем намерении поддержать акцию просим сообщить до полудня 18 мая по телефону 8(4242) 55-62-37 (Грачева Людмила Юрьевна, начальник службы экологического мониторинга и контроля АО "Управление по обращению с отходами").
Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора "Вода России" проводится в рамках реализации не территории региона ведомственного проекта "Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области" под руководством Минприроды России. Организатор мероприятия - министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области.
Подробная информация о Всероссийской акции размещена на сайте voda.org.ru.
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