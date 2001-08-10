До 28 мая для движения закрыт участок улицы Больничной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До 28 мая для движения закрыт участок улицы Больничной. Здесь проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций для подключения газовой котельной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, из-за перекрытия участка ул. Больничной скорректировано движение двух городских маршрутов: 2ч и 2пр. Так, автобусы будут объезжать ремонтируемый участок по ул. Есенина - Комсомольской - разворачиваться на кольцевом перекрестке и далее следовать по маршрутам.

С утра 15 по 18 мая из-за работ по прокладке коллектора для проезда закрыт участок Охотской трассы от поворота на "Генерал". Объезд возможен по дороге в районе Новосельского бульвара и ул. 140-летия Южно-Сахалинска.

Напомним, до 20 июля на капремонт закрыт сквозной проезд по ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать закрытый на ремонт участок можно по ул. Детской и Горной.

Закрыт для движения участок ул. Западной в границах пр. Победы и пер. Солнечного. Объезд возможен по ул. Железнодорожной.

До 23 мая ограничено движение на проезде вдоль здания №64а по пр. Мира от ул. Бумажной до дома №66 по пр. Мира. Здесь проводятся работы по прокладке инженерных сетей.

Автомобилистов просят заранее учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения. В случае непогоды график дорожных работ может быть скорректирован.

Асфальтирование дорожного полотна сегодня проводится на ул. Чехова (на участке от ул. Поповича до ул. Сахалинской). Кроме этого дорожные службы сегодня будут проводить работу по подготовке к асфальтированию (фрезеровка полотна) на улице Комсомольской (две стороны от ул. Пуркаева до ул. Больничной). Без перекрытия движения.

На мероприятиях по текущему содержанию улично-дорожной сети в ночь на 15 мая были задействованы 47 единиц спецтехники и 14 человек. Дневная смена: 72 спецмашины и 112 рабочих.

Напомним, обращения по вопросам обслуживания дорог принимаются в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300-475. Также сигналы можно направлять в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.