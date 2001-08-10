Технику, изъятую у

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первую партию конфискованных автомобилей в Приморье направляют в зону специальной военной операции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал kozhemiakoofficial.

Конфискованные транспортные средства у черных лесорубов были переданы в зону СВО морским пехотинцам и добровольцам отряда "Тигр". Машины, в том числе и тяжелая техника, были арестованы в рамках уголовных дел о незаконной заготовке леса.

"Конфискованные машины это те, которые были изъяты непосредственно с лесных участков у черных лесорубов и у тех, кто незаконно занимался заготовкой леса, губил природу. Долгое время автомобили находились на арестплощадках. Здесь автомобили самых разных модификаций, все они на ходу. Поэтому мы отправляем первую партию и в последующем будем продолжать разгружать эту площадку", - подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По слова Олега Кожемяко, конфискованные автомобили окажут помощь бойцам в зоне СВО, в том числе и по перевозке раненных. Помимо морпехов и "тигров", машины также будут получат и другие приморские отряды.

Отметим, что передача первой партии техники на фронт - предельно чёткий сигнал о том, что времена "чёрных лесорубов" в Приморье уходят в прошлое. Глава Приморья с первых дней работы в регионе неоднократно отмечал, что в данной сфере будет наведён порядок и нелегальные рубки будут жёстко пресекаться не на словах, а на деле. В итоге заниматься рубками в тёмную становится попросту не выгодно: конфискуют технику, отправят на фронт, а ты получишь реальный срок.