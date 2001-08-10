В Поронайске начался ямочный ремонт автомобильных дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Текущий ремонт дорожно-уличной сети стартовал на этой неделе в Поронайском районе. Дорожные службы приступили к первому этапу по устранению дефектов на улично-дорожной сети – фрезерованию поврежденного покрытия. Общая площадь запланированных работ – более тысячи квадратных метров.

В первую очередь, ямы и выбоины устранят на проблемных участках основных улиц города – Октябрьской, Сахалинской, Восточной, Победы, Колхозной, Криворучко, проспекте Антона Буюклы. Также дорожники отремонтируют улицы Театральная, Гагарина, Молодежная, автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием в Вахрушеве и Востоке. План ремонта составлялся с учетом обращений жителей, обследование дорог проводилось при участии общественников. При благоприятных погодных условиях ремонтные бригады будут работать ежедневно. Завершится ямочный ремонт к началу июня. Мониторинг состояния асфальтобетонного покрытия в рамках летнего содержания будет осуществляться на постоянной основе.

Помимо текущего содержания и ямочного ремонта дорог общего пользования, в Поронайске планируется выполнить большой объем дорожных работ. Основной фронт развернется на нескольких улицах районного центра. В первую очередь, внимание будет уделено комфорту пешеходов.

По улице Октябрьской завершится второй этап ремонта пешеходного тротуара по левой стороне от площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова. Будет обновлен тротуар по улице Победы от улицы Октябрьской до улицы Сахалинской. Изношенное бетонное покрытие заменят на асфальтобетонное. Тротуар появится по улице Невельской от улицы Комсомольской до проспекта Антона Буюклы и по улице Полевой от улицы Невельская до улицы Октябрьской.