В Поронайске начался ямочный ремонт автомобильных дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Текущий ремонт дорожно-уличной сети стартовал на этой неделе в Поронайском районе. Дорожные службы приступили к первому этапу по устранению дефектов на улично-дорожной сети – фрезерованию поврежденного покрытия. Общая площадь запланированных работ – более тысячи квадратных метров.
В первую очередь, ямы и выбоины устранят на проблемных участках основных улиц города – Октябрьской, Сахалинской, Восточной, Победы, Колхозной, Криворучко, проспекте Антона Буюклы. Также дорожники отремонтируют улицы Театральная, Гагарина, Молодежная, автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием в Вахрушеве и Востоке. План ремонта составлялся с учетом обращений жителей, обследование дорог проводилось при участии общественников. При благоприятных погодных условиях ремонтные бригады будут работать ежедневно. Завершится ямочный ремонт к началу июня. Мониторинг состояния асфальтобетонного покрытия в рамках летнего содержания будет осуществляться на постоянной основе.
Помимо текущего содержания и ямочного ремонта дорог общего пользования, в Поронайске планируется выполнить большой объем дорожных работ. Основной фронт развернется на нескольких улицах районного центра. В первую очередь, внимание будет уделено комфорту пешеходов.
По улице Октябрьской завершится второй этап ремонта пешеходного тротуара по левой стороне от площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова. Будет обновлен тротуар по улице Победы от улицы Октябрьской до улицы Сахалинской. Изношенное бетонное покрытие заменят на асфальтобетонное. Тротуар появится по улице Невельской от улицы Комсомольской до проспекта Антона Буюклы и по улице Полевой от улицы Невельская до улицы Октябрьской.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:16 Сегодня В Поронайске начался ямочный ремонт автомобильных дорог
- 01:20 7 Мая Сколько витамина С нужно употреблять в день для поддержания здоровья?
- 01:22 7 Мая Какие бывают виды инсталляций для унитаза
- 01:21 7 Мая Chery OMODA C5: идеальный автомобиль
09:54 10 Мая Пять человек пострадали в аварии на Сахалине
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
17:19 14 Апреля Более 53 тонн мусора собрали жители Южно-Сахалинска в эту чистую пятницу
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?