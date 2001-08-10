В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы стартовали на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. В начале мая дорожники завершили ряд подготовительных мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Капитальный ремонт ул. Фабричной будет производиться в два этапа. Первый - затронет участок от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской, затем подрядная организация будет работать в границах ул. Комсомольской до пер. Озерного. Работы планируется завершить к 1 сентября.
Как отмечает подрядчик, объект подготовлен к началу первого этапа: завезены инертные материалы, установлены соответствующие дорожные знаки. Сейчас подрядная организация приступила к демонтажу старого дорожного покрытия, затем начнутся земляные работы.
В ходе капитального ремонта будет произведена замена асфальтового покрытия, а также инженерных сетей, в том числе обустройство ливневой канализации, перенос линии электропередачи. Кроме того, запланирована установка освещения, устройств видеофиксации, обустройство тротуаров. После завершения работ будет проведено озеленение.
На время первого этапа капитального ремонта - до 20 июля - участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской закрыт для сквозного проезда автотранспорта. Отметим, ул. Фабричная ведет сразу к нескольким социальным объектам - школам и детским садам. Для жителей микрорайона и горожан объезд обеспечен по соседним улицам - ул. Сахалинской, Горной и межквартальным проездам.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения.
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