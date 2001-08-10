Специалисты центра общественного здоровья проводят встречи со школьниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации проекта по укреплению общественного здоровья нацпроекта "Демография" специалисты Центра общественного здоровья проводят встречи, посвященные вопросам предупреждения ранней беременности и инфекционных заболеваний у несовершеннолетних, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 2020 году руководство одной из школ Южно-Сахалинска обратилось к медикам с просьбой провести с ученицами 7 класса беседу о половом воспитании. Заведующая отделом медицинской профилактики Айгуль Ахметова разработала полноценное 40-минутное занятие с исчерпывающей информацией о личной гигиене и правилах профилактики инфекций, передающихся половым путем.

- Сначала это был урок для девочек. Потом меня попросили разработать занятие для мальчиков. Постепенно мы начали охватывать все больше школ, адаптируя программу и для более старших классов, - рассказала Айгуль Ахметова. - На наших встречах мы даем базовые знания: чем опасны аборты, каковы последствия ранней беременности и др.

В неделю профилактики инфекций, передающихся половым путем, которая проходит в России с 8 по 15 мая, состоялась встреча специалистов Центра с ученицами 8 класса школы №6. Девочкам предложили поучаствовать в образовательном семинаре, посмотреть информационный мультфильм, ответить на вопросы викторины и закрепить информацию в листовках.

Айгуль Ахметова подчеркнула, что дети в век интернета владеют большим объемом информации, но не вся она отражает истинное положение дел.

- Нам важно, чтобы знания подростков были верными, чтобы они в таком раннем возрасте не усложнили себе жизнь, - сказала она.

С начала текущего года специалисты Центра провели более 10 подобных занятий для учащихся городских школ. Их посетили почти 300 подростков.