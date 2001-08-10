16:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Свежую камбалу по 70 рублей за кг предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В субботу, 13 мая, свежую камбалу жители и гости областной столицы могут приобрести в районе ТЦ "Янтарь" (южнее дома №26 по ул. Пограничной) с 10.00 до 14.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Стоимость рыбы - 70 руб/ кг.
Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".
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Новости общества Сахалина и Курил
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