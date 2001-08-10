Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2023
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В Южно-Сахалинске 12 мая перекрыто движение на перекрестке улиц Комсомольская – Тихоокеанская
16:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Свежую камбалу по 70 рублей за кг предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска

Свежую камбалу по 70 рублей за кг предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 13 мая, свежую камбалу жители и гости областной столицы могут приобрести в районе ТЦ "Янтарь" (южнее дома №26 по ул. Пограничной)  с 10.00 до 14.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Стоимость рыбы - 70 руб/ кг.

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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