Комплексная модернизация ждет лицей №1 Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин продолжает инспекционные поездки по учреждениям образования, в которых ведутся масштабные ремонтные работы. Значительные перемены к началу нового учебного года ждут лицей №1, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В активной фазе здесь капитальный ремонт инженерных сетей - в здании будут заменены водопровод, системы канализации и отопления. Согласно контракту, работы должны быть завершены не позднее 15 августа текущего года. Как отметил Сергей Надсадин, на всех этапах важно максимально синхронизировать работу структурных подразделений, ответственных за ход ремонта на объекте, а также, с учетом ветхости сетей, усилить контроль за качеством ремонта, чтобы не допустить нарушений и отставания от графика.
Помимо замены инженерных коммуникаций, в лицее в рамках "Молодежного бюджета" обновят входную зону и холл. Ряд преобразований будет реализован в рамках проекта "Модернизация школьных систем образования", который является одним из направлений "Народной программы "Единой России".
Так, 1 сентября здесь начнет работу Центр детских инициатив. Будет обновлено оборудование кабинетов физики, химии, информатики и др. Кроме того, за счет партнеров лицея "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" новое оформление получит стена холла учреждения.
- Активно идут работы по организации образовательного пространства в школе. Целью преобразования является не только внешнее обновление, но и модернизация многих внутренних процессов, когда созданы все необходимые условия для обучения и развития детей. Библиотека, актовый, зал, многие другие пространства после обновления будут отвечать запросам современной системы образования, - сказал Сергей Надсадин.
Как отметила директор учреждения Ольга Меркулова, сами лицеисты участвовали в подготовке проектов оформления кабинетов. Также в контроль за выполнением работ активно включился родительский актив.
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