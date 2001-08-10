Сахалинец намеренно заразил 20-летнюю островитянку ВИЧ-инфекцией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Корсакова, обвиняемого в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант, являясь в соответствии с определением, приведенным в статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», ВИЧ-инфицированным лицом, 5 февраля 2021 года в соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона в письменной форме был предупрежден врачом-инфекционистом о том, что он инфицирован ВИЧ-инфекцией и может быть источником заражения других лиц, с разъяснением гигиенических правил и необходимости их соблюдения в целях недопущения передачи данной инфекции другим лицам, а также о том, что в случае неисполнения своих обязательств, если он поставит другое лицо через половой контакт или иными действиями в опасность заражения или заразит другое лицо ВИЧ-инфекцией, он несет уголовную ответственность.

Обвиняемый, состоящий на медицинском учете в Центральной районной больнице у врача-инфекциониста, в период с первой декады марта 2022 года по 7 июля 2022 года, не соблюдая должных мер предосторожности, без использования средств защиты от инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, действуя умышленно, регулярно вступал с 20-летней потерпевшей в интимные отношения, не предупредив ее о наличии у него ВИЧ-инфекции, в результате чего заразил гражданку ВИЧ-инфекцией.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 122 УК РФ – заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.