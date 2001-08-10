Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2023
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В Южно-Сахалинске 12 мая перекрыто движение на перекрестке улиц Комсомольская – Тихоокеанская
15:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Амурской в Южно-Сахалинске закроют для проезда

Участок улицы Амурской в Южно-Сахалинске закроют для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок улицы Амурской от ул. Пограничной до пр. Победы будет закрыт для проезда транспорта с 8.00 до 21.00, в связи с асфальтированием дорожного полотна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании поездок.

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