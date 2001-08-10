В Амурской области запретили торговать алкоголем в магазинах, площадью менее 130 "квадратов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о поправках в закон о регулировании розничной продажи алкогольной продукции. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает ИА "Порт Амур".
Ранее изменения в закон в двух чтениях приняли депутаты законодательного собрания области.
В частности, новые нормы касаются площади залов обслуживания в торговых точках и "барах", расположенных в многоквартирных домах. Помещение должно занимать более 60 квадратных метров. Эта мера начнет действовать с 1 сентября по всей области.
В Благовещенске требование о минимальной площади с 1 сентября должны будут соблюдать и реализующие алкоголь магазины. Площадь торгового объекта должна быть не менее 130 "квадратов".
При этом бизнес, имеющий лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, сможет осуществлять свою деятельность до окончания ее срока действия. Если же лицензия заканчивается в 2023 году, то ее можно продлить на год.
Кроме того, реализацию спиртных напитков запретят в объектах культурного наследия регионального и федерального значения на территории Благовещенска. Подобные торговые точки не смогут располагаться на расстоянии 100 метров от указанных строений. Ограничения начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
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