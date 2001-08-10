В Южно-Сахалинске за объекты благоустройства проголосовало более 14 500 горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лидером голосования остается сквер Защитников Отечества - территория, расположенная в районе пересечения ул. Горького и ул. Пограничной. К выбору объектов благоустройства активно присоединяются трудовые коллективы, учреждения, представители общественности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К голосованию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» подключилась кадетская школа. Волонтеры Центра молодежных инициатив посетили общеобразовательное учреждение, чтобы помочь пройти процедуру голосования.

- У южносахалинцев действительно есть желание изменить наш город к лучшему. Сегодня мы помогаем голосовать в кадетской школе. У ребят уже есть предпочтения в выборе общественного пространства, - рассказала специалист по работе с молодежью МАУ «Центр молодежных инициатив» Екатерина Кулинченко.

В кадетской школе в голосовании приняли участие порядка 118 человек: ученики, а также учителя старшей и начальной школы. Как добавляют педагоги, ребята очень позитивно восприняли новость о возможности проголосовать за объекты благоустройства и заинтересованы в преображении городской территории.

- Ученики рады, что они могут выбирать, как будет выглядеть город. За последние несколько лет он значительно преобразился, стал лучше, красивее. Мы, как патриоты своего родного острова, должны не только желать чего-то лучшего, но и делать что-то для этого, поэтому участием в голосовании можно внести свой вклад в развитие города, - прокомментировала учитель начальной школы Оксана Копылова.

- Мы выбираем то место, где нам будет комфортно и где можно погулять, отдохнуть и расслабиться. Я проголосовала за сквер, который разместят за площадью Славы. Мне очень нравится наш город и здорово, что он преображается, - рассказала ученица 9-го класса Эшлин Клэр Куллен.

- Я выбрала сквер Восточный. Всегда очень любила «Горный воздух». Постоянно с родителями приезжаем туда, и решила, что было бы неплохо, если сквер построят там. Благоустройство города — важная часть в жизни горожан. Мне нравится наш город, он хорошо обустроен, - рассказала ученица школы Екатерина Рындич.

В рейтинговом этапе голосования участвуют три общественных пространства: сквер Защитников Отечества, сквер Геологов и сквер Восточный. Проект, набравший наибольшее количество голосов южносахалинцев, будет реализован в следующем году с привлечением федеральных и областных средств. Голосование продлится до 31 мая на платформе 65.gorodsreda.ru . Отдать свой голос может каждый гражданин от 14 лет. Для этого необходима авторизация через портал Госуслуг.

Напомним, всероссийское голосование инициировано президентом России и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Инструкция по голосованию, дизайн-проекты благоустройства и другая информация размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/5024/2698 .

Справочную информацию об участии в рейтинговом голосовании можно получить по телефону бесплатной горячей линии: *0065 или 8-800-302-0065.