Южносахалинцам предлагают пройти диспансеризацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такая возможность есть у всех жителей областного центра старше 18 лет в рамках проведения диспансеризации населения. Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства, где открыты специализированные кабинеты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, начиная с 18 лет бесплатное обследование рекомендовано проходить каждые три года. Если возраст гражданина делится на три (вам 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35 или 39 лет), значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет диспансеризация проводится ежегодно.

Диспансеризация - это широкий комплекс мероприятий. Она включает в себя профилактический медицинский осмотр, а также дополнительные методы обследования, которые проводятся для оценки состояния определенных групп населения. При необходимости пациента направят к узкому специалисту или на второй этап для углубленного обследования.

Врачи подчеркивают, что многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Вместе с тем, сердечно-сосудистые патологии, проблемы органов дыхания, сахарный диабет, злокачественные новообразования - основная причина инвалидности и преждевременной смертности. Диспансеризация нацелена на раннее выявление заболеваний и своевременную профилактику.

Для удобства жителей в Южно-Сахалинске пройти обследование можно организованно, со своим трудовым коллективом. Для этого необходимо подать заявку в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Подробная информация о диспансеризации размещена в памятке на сайте администрации Южно-Сахалинска.