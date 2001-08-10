В Южно-Сахалинске пройдет Неделя предпринимательства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии празднования Дня российского предпринимательства администрация Южно-Сахалинска традиционно проводит тематическую неделю для представителей бизнеса, молодежи, самозанятых граждан и всех заинтересованных горожан. Прием заявок на участие в работе 11 площадок Недели предпринимательства уже открыт и ведется на сайте муниципалитета.

На протяжении недели, с 15 по 19 мая, представители малого и среднего бизнеса поделятся опытом со всеми желающими в формате открытых дверей. Экскурсии по производству металлоконструкций и автоклавного бетона, знакомство с процессом изготовления безалкогольных напитков и наружной рекламы, с преимуществами применения технологии двойного бруса при строительстве домов, участие в мастер-классах - это только некоторые возможности для участников недели предпринимательства. Кроме того, в рамках Недели предпринимательства планируется обсудить перспективы развития Южно-Сахалинска и новые возможности для бизнеса.

Также в рамках мероприятий ко Дню российского предпринимательства до 17 мая квалифицированные налоговые консультанты проведут бесплатные индивидуальные консультации для малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска по актуальным вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

- При формировании программы мероприятий Недели предпринимательства мы постарались учесть интересы бизнеса и самозанятых граждан на разных стадиях развития: от идеи до реализации крупных проектов. Наиболее популярными и востребованными являются дни открытых дверей на предприятиях города. Такие встречи всегда проходят интересно и оживленно благодаря возможности не только побывать на производстве, но и в неформальной обстановке обсудить тонкости ведения бизнеса. Также наши мероприятия носят профориентационный характер и будут интересны студентам и школьникам нашего города, - рассказывает директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Подробная программа и анонсы мероприятий размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе "Бизнес города". Участие в них может принять любой желающий, предварительно оставив электронную заявку по специальной форме.

Телефон для справок: 8(4242) 300-594 (добавочные 2, 3, 4, 5).