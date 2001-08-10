В Южно-Сахалинске на время проведения легкоатлетической эстафеты ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением легкоатлетической эстафеты на Кубок городской Думы Южно-Сахалинска 13 мая в областном центре будет действовать частичное ограничение движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для подготовки к мероприятию с 17.00 12 мая и до окончания эстафеты для автовладельцев будет ограничена остановка и парковка транспорта по ул. Горького от площади Победы до ул. Пуркаева.

В день проведения легкоатлетической эстафеты, 13 мая, с 8.00 до 12.30 будет ограничено движение по ул. Горького от площади Победы до ул. Священномученика Илариона Троицкого, а также парковка перед историческим парком "Россия - моя история".

Также с 9.00 до 12.00 для проезда транспорта закроют участок ул. Горького от площади Победы до ул. Пуркаева. Проезд по перекрестку улиц Горького и Пуркаева будет возможен, но только с запада на юг и в обратную сторону. Автомобилистов просят скорректировать свой маршрут заранее.

На время проведения легкоатлетической эстафеты будет скорректирована работа общественного транспорта. Автобусы №2-ч, 2-пр, 21 и 104 от перекрестка ул. Горького и ул. Пуркаева будут осуществлять движение по ул. Пуркаева, Комсомольской и пр. Победы - затем далее по маршруту.

Также в месте проведения эстафеты будет усилен контроль общественного порядка.

В случае ухудшения погоды мероприятие будет перенесено на воскресенье, 14 мая. Информация об этом будет сообщена дополнительно.