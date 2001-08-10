Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2023
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В Южно-Сахалинске 12 мая перекрыто движение на перекрестке улиц Комсомольская – Тихоокеанская
11:00, | Новости общества Сахалина и Курил

С 9 часов 15 мая участок улицы Больничной в Южно-Сахалинске закроют для сквозного проезда

С 9 часов 15 мая участок улицы Больничной в Южно-Сахалинске закроют для сквозного проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Напоминаем, что с 15 по 28 мая на улице Больничной в районе дома 2/2 будут проводиться работы по прокладке инженерных коммуникаций для подключения газовой котельной. На это время участок ул. Больничной будет закрыт для проезда транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В понедельник, 15 мая, с 9.00 будет закрыт участок ул. Больничной, где в настоящее время завершается строительство газовой котельной.

Отметим, чтобы подключить объект к городской системе теплоснабжения, требуется прокладка инженерных сетей через ул. Больничную. Работы будут выполняться в течение двух недель с перекрытием участка проезжей части. Запуск нового объекта намечен на осень.

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