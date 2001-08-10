Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Недавно запущенный сервис "Наказы" пользуется популярностью у жителей Сахалина и Курил. Через него жители решают свои предложение и направляют пожелания по благоустройству, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве цифрового и технологического развития.

Жительница Холмского района обратилась через сервис о плохом состоянии дороги в посёлке Чистоводное. После обращения администрация провела грейдирование дорожного полотна, отсыпали дорогу скальным грунтом в местах провалов.

- Проблема появилась после таяния снега. Решила написать обращение через приложение "Острова.65". Спустя несколько дней приехала спецтехника. Теперь дорога в хорошем состоянии, - поделилась опытом использования сервиса жительниц Холмского района.

Ещё одно обращение было из Смирныховского района. Жительница обратилась с вопросом установки тематической стелы, посвящённая героям боевых действий. Администрация ответила, что разрабатывается проектная документация на обустройство Аллеи Славы в пгт. Смирных. Там будут размещены памятные знаки об участниках СВО.

Жители могут обратиться по разным вопросам: состояние дорог и инфраструктуры, жилищно-коммунальные услуги, социальное обслуживание, здравоохранение, образование и другие вопросы, которые могут быть важными для жителей нашего района.

- Благодаря сервису "Наказы" жители Сахалина и Курил могут быстро и удобно обращаться в администрацию с разными вопросами, - отметил Александр Снегирев. - Сервис позволяет не только оставить обращение, но и отслеживать его статус, получать уведомления о принятых мерах и результатах работы администрации. Это повышает уровень доверия жителей к власти и помогает решать проблемы в максимально оперативном режиме.

Сервис "Наказы" был запущен месяц назад. Написать обращение можно через приложение "Острова.65", скачав его на телефон в магазине приложений: App Store, Google Play, RuStore.