20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 мая в Южно-Сахалинске состоится традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023". Первая в этом году масштабная сельхозярмарка продемонстрирует многообразие местной продукции по доступным ценам, рассказали ТИА "Острова" в региональном минсельхозе.

В этом году свою продукцию представят более 200 участников из разных районов области. Среди них - сельскохозяйственные предприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, садоводы и огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромышленного комплекса, а также торговые предприятия, реализующие сельскохозяйственный инвентарь, вспомогательные и расходные материалы для садоводов-огородников и многое другое.

Гости ярмарки смогут приобрести широкий ассортимент растениеводческой, рыбной, мясомолочной, хлебобулочной, кондитерской и кулинарной продукции без наценок непосредственно у производителя. Кроме того, на ярмарке будет представлена рассада овощных культур, семена картофеля элитных репродукций, лучших и традиционных сортов, саженцы ягодных кустарников и плодовых деревьев. Здесь также можно купить молодняк сельскохозяйственных животных и птицы, мёд и изделия ручной работы. А выступления творческих коллективов подарят гостям и участникам ярмарки праздничное и весеннее настроение.

Напомним, областная сельскохозяйственная ярмарка проходит дважды в год - весной и осенью. Ее с нетерпением ждут не только жители Южно-Сахалинска, но и гости города. Здесь всегда можно купить товар на любой вкус по заметно сниженным ценам.

Гостей и жителей города ждут 20 мая с 09.00 до 16.00 по адресу: пр-т Мира, 106а, на ярмарочной площадке южнее "Дома торговли".

Разрешение на участие в ярмарке можно получить у специалистов министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 107, 1 этаж, кабинет № 2 (кнопка на домофоне 5).