Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2023
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10:18, | Новости общества Сахалина и Курил

В Приморье грибники собирают первые урожаи

В Приморье грибники собирают первые урожаи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грибной сезон открыт на территории Приморского края. Так, граждане собирают уже свой первый урожай в Хасанском районе региона, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал pogoda_25_region.

C недавней лесной вылазки приморцы вернулись с Ильмаком (по-другому их называют "Вешенки желтые, лимонные").

Отметим, традиционно грибной сезон начинается весной и тянется до конца осени. В апреле-мае появляются сморчки и строчки. Пик урожая приходится на август-сентябрь.

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