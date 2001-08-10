В Приморье грибники собирают первые урожаи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грибной сезон открыт на территории Приморского края. Так, граждане собирают уже свой первый урожай в Хасанском районе региона, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал pogoda_25_region.

C недавней лесной вылазки приморцы вернулись с Ильмаком (по-другому их называют "Вешенки желтые, лимонные").

Отметим, традиционно грибной сезон начинается весной и тянется до конца осени. В апреле-мае появляются сморчки и строчки. Пик урожая приходится на август-сентябрь.