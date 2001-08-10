Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2023
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В Южно-Сахалинске 12 мая перекрыто движение на перекрестке улиц Комсомольская – Тихоокеанская
09:03, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 12 мая перекрыто движение на перекрестке улиц Комсомольская – Тихоокеанская

В Южно-Сахалинске 12 мая перекрыто движение на перекрестке улиц Комсомольская – Тихоокеанская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные работы сегодня, 12 мая, будут проводить на пересечении улиц Тихоокеанской и Комсомольской в областном центре. Участок полностью перекроют, сообщает astv.ru, ссылаясь на городскую администрацию.

С 10:00 до 18:00 будет перекрыта восточная сторона перекрёстка улиц Комсомольской и Тихоокеанской (в районе дома №20). Специалисты будут восстанавливать систему водоотведения.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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