В Южно-Сахалинске 12 мая перекрыто движение на перекрестке улиц Комсомольская – Тихоокеанская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные работы сегодня, 12 мая, будут проводить на пересечении улиц Тихоокеанской и Комсомольской в областном центре. Участок полностью перекроют, сообщает astv.ru, ссылаясь на городскую администрацию.

С 10:00 до 18:00 будет перекрыта восточная сторона перекрёстка улиц Комсомольской и Тихоокеанской (в районе дома №20). Специалисты будут восстанавливать систему водоотведения.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.