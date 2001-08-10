Тихоокеанское
информационное агентство
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17:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей

На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самые роскошные апартаменты на Камчатке находятся в столице края - Петропавловске-Камчатском. Удобство расположения, развитая инфраструктура и наличие предложений заставляют камчатцев, заинтересованных в покупке, искать квартиру именно здесь, сообщает ТК "41 регион".

Однако самая дорогая квартира, выставленная на продажу, к сожалению, покрыта завесой тайны - в объявлении нет ни фото, ни подробного описания объекта. Известно лишь, что двухуровневое жилое помещение со свободной планировкой, площадью 949,2 квадратных метров, располагается в трёхэтажном доме, 1970-го года постройки в районе Силуэта на улице Лукашевского. Будущему владельцу объект Х обойдётся в 95 миллионов рублей.

Самый дорогой квадрат на Камчатке стоит почти 336 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира на Топоркова, 4 с дизайнерским ремонтом и техникой готова принимать новых жильцов, которые способны заплатить за удобства 21,5 миллиона рублей.

Для больших семей - большие квартиры. 5 комнат общей площадью 172,3 квадратных метра можно приобрести за 25 миллионов рублей. Двухуровневая квартира с видом на сопки и океан, детским садом и школой в шаговой доступности.

Для тех, кому не важны большие площади, есть студии и "однушки". Самое дорогое жильё для одиноких жильцов в новостройке с панорамным видом на город стоит 10,7 миллионов рублей.

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