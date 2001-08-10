На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самые роскошные апартаменты на Камчатке находятся в столице края - Петропавловске-Камчатском. Удобство расположения, развитая инфраструктура и наличие предложений заставляют камчатцев, заинтересованных в покупке, искать квартиру именно здесь, сообщает ТК "41 регион".

Однако самая дорогая квартира, выставленная на продажу, к сожалению, покрыта завесой тайны - в объявлении нет ни фото, ни подробного описания объекта. Известно лишь, что двухуровневое жилое помещение со свободной планировкой, площадью 949,2 квадратных метров, располагается в трёхэтажном доме, 1970-го года постройки в районе Силуэта на улице Лукашевского. Будущему владельцу объект Х обойдётся в 95 миллионов рублей.

Самый дорогой квадрат на Камчатке стоит почти 336 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира на Топоркова, 4 с дизайнерским ремонтом и техникой готова принимать новых жильцов, которые способны заплатить за удобства 21,5 миллиона рублей.

Для больших семей - большие квартиры. 5 комнат общей площадью 172,3 квадратных метра можно приобрести за 25 миллионов рублей. Двухуровневая квартира с видом на сопки и океан, детским садом и школой в шаговой доступности.

Для тех, кому не важны большие площади, есть студии и "однушки". Самое дорогое жильё для одиноких жильцов в новостройке с панорамным видом на город стоит 10,7 миллионов рублей.