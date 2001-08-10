Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В учреждении отремонтируют кровлю и фасад, также к новому учебному году кабинеты школы оснастят современным оборудованием, что позволит сделать образовательный процесс более удобным, эффективным и интересным для ребят. Ход выполнения работ сегодня во время рабочей поездки проверил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, несколько учреждений образования Южно-Сахалинска участвуют в программе "Модернизация школьных систем образования", которая реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Комплексное обновление ожидает школу №3 имени Героя России Сергея Ромашина.
Кроме нового внешнего облика здания, которое школа получит за счет ремонта фасада и кровли, новым содержанием наполнят внутренние помещения. Так, к 1 сентября здесь планируется открыть центр детских инициатив, который будет включать зону для работы и медиацентр, а также школьный интерактивный музей. В кабинетах физики, химии и биологии появятся мобильные лаборатории для занятий в классе и проведения исследовательских работ в полевых условиях. Кроме того, приобретено новое оборудование для занятий НВП, для кабинета английского языка и многое другое. Также в школе №3 появится школьное кафе.
Отметим, развитие образования и ремонт школ - одно их ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на особом контроле мэра города.
- Новое наполнение дает ребятам дополнительные возможности для получения знаний, раскрытия своего потенциала, совершенствования навыков. И очень важно, чтобы все работы были выполнены на высоком уровне. В ходе выездного совещания обнаружили, что проект не предусматривает замену входных групп и крылец. Потребовал от департамента образования проработать и этот вопрос в кратчайшие сроки, - отметил Сергей Надсадин.
На этапе подготовки к капитальному ремонту большая работа проведена с педагогическим коллективом, родителями и ребятами, которые в том числе озвучивали свои пожелания по ремонту. Подрядчиком выступает ООО "Гарант" - компания, которая имеет большой опыт ремонта фасада и кровель.
В инспекционной поездке приняли участие руководители структурных подразделений муниципалитета, а также депутат Городской Думы, руководитель депутатского объединения партии “Единая Россия" Николай Артёменко.
- Школу ждут большие изменения - для педагогов и ребят будут созданы комфортные условия. Радует, что с каждым годом в Южно-Сахалинске все больше школ, которые отвечают современным требованиям, - сказал Николай Артёменко.
Добавим, проект "Модернизация школьных систем образования" реализуется в рамках "Народной программы "Единой России". В этом году капитальный ремонт будет проведен в четырех образовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Кроме школы № 3 различными работами охвачены лицей №1, школа №5, гимназия №2.
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