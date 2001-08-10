Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем за аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

У дальневосточников на майские праздники был востребован отдых в Китае, Таиланде и Турции. Из Сахалинской области в Поднебесную уехало 14% туристов, в Таиланд 13,2% и на Турцию пришлось чуть больше 7% выездного турпотока.

Вместе с тем, сахалинцы не спешат отказываться от внутреннего туризма, чаще всего на майских праздниках они выезжали в соседние регионы. Более 20% абонентов оператора, отправившиеся в праздничные дни в путешествие по стране, встречались с родными и близкими в Хабаровском крае. Около 10% выбрали прогулки по бухтам Приморского края, но больше всех сахалинцев отправилось в столицу - 23%.

В праздничные дни Сахалин также принимал гостей из других регионов страны. Больше всего было путешественников-хабаровчан, на втором месте по численности - туристы из соседнего Приморья, а также москвичи.

После открытия границ и возобновления прямых рейсов в Россию постепенно возвращаются туристы из Китая. На Сахалине они составляют 13% от всех въезжающих иностранных гостей. На первом месте жители Узбекистана, а замыкают тройку граждане США.

"Сахалин привлекает туристов не только в зимний период - на острове много мест, которые можно посещать в течение всего года, а уникальная природа прекрасна в каждом сезоне по-своему. Мы продолжаем модернизировать свою сеть на территории островов, чтобы туристы могли пользоваться привычными сервисами, где бы они не проводили свой отпуск. Инфраструктурные работы позволяют обеспечить солидный запас как по емкости сети, так и по надежности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов. Мы видим, что трафик в регионе вырос на 11% по сравнению с прошлым годом", - прокомментировала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.