Южно-Сахалинск готовится ко второму конкурсу ландшафтных и цветочных проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас администрация города проводит серию встреч с будущими участниками - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые профессионально занимаются озеленением и благоустройством ландшафта. Заявки принимаются до 26 мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как подчеркнула заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова, организационные встречи позволяют услышать замечания и предложения от тех, кто уже демонстрировал свои возможности перед жюри, а также узнать ожидания и вопросы новичков. В частности, от участников поступил запрос не только обеспечить будущие посадки землей и поливом, но и инертными материалами, которые составляют основу зеленых композиций.

В конкурсе смогут показать свои творческие достижения и озеленители из числа любителей.

Для судейства будут приглашены специалисты сферы, представители ботанического сада института Дальневосточного отделения Российской академии наук и регионального отделения Союза художников России, а также сотрудники администрации Южно-Сахалинска.

Как рассказала участник конкурса в номинации "Профессионал" индивидуальный предприниматель, владелец питомника Наталья Красикова, предприятие участвует в "Цветущем Южном" уже во второй раз. В прошлом году благодаря конкурсу состоялось знакомство южносахалинцев с коллегами из Хабаровска. Завязались деловые и дружеские отношения.

- "Цветущий Южный" - очень хорошая инициатива администрации областного центра. Для нас это общение с коллегами, повышение профессионализма, новые знания и взаимная поддержка, для города - новые красивые места. Будем участвовать обязательно! - сказала она. - Начнем смотреть участок, выбирать. Концепция проекта рождается в процессе осмотра.

Документы и заявки необходимо направлять в МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" по адресу: пр. Победы, 62Б, кабинет №5 или электронной почтой по адресу. Заявки принимаются строго в электронной форме.

К заявке в номинации "Профессионал" должны быть приложены:

- эскизное предложение;

- примерный перечень посадочного материала;

- информация о предполагаемой площади объекта конкурса.

Дополнительную информацию об условиях и порядке проведения конкурса можно получить в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска", а также по телефону: 300-726 (добавочные 12, 15).

Конкурс продлится до 10 сентября.

Напомним, первый открытый конкурс ландшафтных и цветочных проектов "Цветущий Южный" прошел с 19 июня по 10 сентября 2022 года и был посвящен двум юбилейным датам - 75-летию Сахалинской области и 140-летию Южно-Сахалинска. В нем приняли участие около 60 профессиональных озеленителей, трудовых и школьных коллективов.