Учащиеся школы №22 Южно-Сахалинска проголосовали за проекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Педагогический коллектив и учащиеся школы №22 присоединились к голосованию по выбору общественной территории в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Пройти процедуру голосования участникам помогают волонтеры Центра молодежных инициатив, которые ежедневно выезжают в образовательные учреждения, организации и предприятия Южно-Сахалинска и рассказывают о проектах ФКГС.

- Мы помогаем желающим проголосовать за понравившейся проект через планшет. Это занимает всего несколько минут. Из данных нужен только номер телефона голосующего, на который он получит смс-подтверждение. Затем человек выбирает территорию, где предлагается благоустройство, - рассказала специалист Центра молодежных инициатив Екатерина Кулинченко.

Учащиеся школ города также активно подключаются и делают свой выбор.

- На мой взгляд очень важно принимать участие в жизни и судьбе своего города. Благодаря рейтинговому голосованию за проекты благоустройства общественных пространств мы также можем внести свою лепту и повлиять на то, как будет выглядеть Южно-Сахалинск в будущем. Я выбрала сквер Защитников Отечества - это рядом с моим домом. Будет приятно гулять там или просто отдыхать, - поделилась учащаяся школы №22 Яна Со.

Как отметила заместитель директора образовательного учреждения Наталья Бумагина, привлекать подростков к такой работе важно - это воспитывает чувство ответственности за свой город:

- Ребята каждый год с удовольствием принимают участие в голосовании ФКГС. Никогда не остаются в стороне, проявляют активную гражданскую позицию.

Напомним, Всероссийское голосование инициировано президентом России и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. В этом году в рейтинговом голосовании проекта "Формирование комфортной городской среды" от Южно-Сахалинска участвуют три общественные территории: сквер защитников Отечества, сквер Геологов, сквер Восточный. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, будет реализован с привлечением федеральных и областных средств.

Ознакомиться с инструкцией по голосованию, дизайн-проектами благоустройства и другой информацией можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Голосование продлится до 31 мая на платформе 65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос может каждый гражданин от 14 лет. Для этого необходима авторизация через портал Госуслуг.

Справочную информацию об участии в рейтинговом голосовании можно получить по телефону бесплатной горячей линии: *0065 или 8-800-302-0065.