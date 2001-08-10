"Улыбающийся" леопард чаще других попадает в фотоловушку в нацпарке Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возмужавшие представители "молодой крови" дальневосточных леопардов все чаще попадают в объектив фотоловушки. На последних кадрах - молодой самец Leo 282M, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".

Пятнистому хищнику около двух лет. Впервые фотоловушка зафиксировала его на территории нацпарка в конце 2022 года. Почти на всех снимках Leo 282M "улыбается".

"Для молодых леопардов характерно проявлять излишнее любопытство и бесстрашие, а также активно изучать свой ареал для окончательного закрепления за собой личного участка, - рассказали сотрудники нацпарка. - Поэтому на фотографиях, сделанных фотоловушкой на территории "Земли леопарда", Leo 282M чаще всего предстает во время бега или флемена - считывания чьей-то запаховой метки через ротовую полость, которая людям кажется похожей на улыбку".