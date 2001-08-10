Военнослужащим на Сахалине подарили современные ружья против дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащим подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) коллектив одной из коммерческих организаций островного региона передали современные антидронные ружья, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Передача средств борьбы с квадрокоптерами состоялась на полигоне «Троицкий», где ежедневно проходят подготовку добровольцы и военнослужащие ВВО перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие получили в своё распоряжение несколько современных антидронных ружей «Гарпия». После чего, расчёты радиоэлектронной борьбы армейского корпуса ВВО провели тренировку по блокированию разведывательных квадрокоптеров условного противника, тем самым проверили эффективность данных средств РЭБ.

Данные ружья блокируют частоты управления не только современных квадрокоптеров, но и других средств беспилотной летательной авиации (БПЛА). Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления с углом направленности в 45 градусов действует на дроны и квадрокоптеры на расстоянии до 2-х километров.

После воздействия электронного импульса на дрон, теряется его связь с оператором, а также происходит потеря геоданных и прекращение видеосъемки, если таковая велась. После чего аппарат приземляется на землю в течение нескольких минут.

В ходе проведения тренировки в роли условного противника, управляющего разведывательным квадрокоптером, выступили военнослужащие одного из подразделений армейского корпуса ВВО.

Данные средства РЭБ показали себя очень эффективно, что позволит военнослужащим ВВО защитить места дислокации личного состава и вооружения от вражеских беспилотников в зоне проведения СВО.