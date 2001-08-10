Малоимущим семьям из Углегорского района помогут с лечением и трудоустройством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личном приеме у губернатора Валерия Лимаренко мать-одиночка попросила организовать для нее медицинскую реабилитацию и после оказать содействие в поиске работы. Глава региона поручил сделать все необходимое, чтобы помочь семье выйти из трудной жизненной ситуации. На встрече был принят и ряд других адресных решений о профессиональном обучении, медицинской помощи, улучшении жилищных условий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Жительница села Краснополье поделилась с главой области своей личной историей: больше года назад она перенесла инсульт и пока не может работать. Маму двоих детей отправят на реабилитацию в Южно-Сахалинск, помогут оформить инвалидность. Когда женщина будет готова, ей подыщут подходящее место работы.

Устроить двухлетнего ребенка в ясли и получить профессиональное образование помогут молодой маме из Углегорска. С нового учебного года ей предложили стать студенткой Сахалинского горного техникума, где она сможет освоить востребованную в районе специальность.

Мать-одиночка из Шахтерска попросила помощи с переездом в областной центр, так как ее младшему сыну с ДЦП необходимо постоянное наблюдение у специалистов.

- Первые полгода жизни ребенок провел в реанимации, не мог дышать самостоятельно. Сейчас сыну четыре года, нам дают хорошие прогнозы. Нельзя упускать ни одного шанса! У нас в Шахтерске мы не можем получить необходимую помощь. Мы постоянно в больницах и реабилитационных центрах, на Сахалине и за его пределами. С работы я была вынуждена уйти. Мы хотим переехать в Южно-Сахалинск, чтобы я могла работать, лечить ребенка и уделять время старшему сыну-подростку, не находясь в постоянных разъездах, - поделилась женщина.

В ходе встречи было найдено решение: подыскать вакансию в бюджетном учреждении и предоставить матери-одиночке арендное жилье. По образованию она - бухгалтер, такие специалисты востребованы в областном центре.

- Я вижу, как вы боретесь за здоровье своего ребенка и как вы уверены в победе. Я тоже в ней уверен. Мы обязательно вас поддержим, - сказал Валерий Лимаренко.

Другая мама двоих детей из Шахтерска попросила медицинской помощи для младшей дочери. Из-за проблем с тазобедренным суставом шестилетней девочке больно ходить. По поручению главы региона для ребенка будет срочно организована телемедицинская консультация с врачами федеральной клиники. При необходимости девочку направят на лечение в Москву.

Отметим, такие встречи с семьями из разных районов, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, Валерий Лимаренко проводит еженедельно. Каждая история рассматривается индивидуально, принимаются адресные решения, как повысить благосостояние сахалинцев и курильчан. За прошлый год число малообеспеченных жителей уменьшилось более чем на 18 тысяч человек - это порядка 5,5 тысяч семей.