На участке улицы Амурской в Южно-Сахалинске СКК заменит сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы затронут 150-метровый участок от пр. Победы до ул. Пограничной: от здания №165 до заезда между домами №167 и №169. Капитальный ремонт будет проводиться с восточной стороны без полного перекрытия движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

"Сахалинская коммунальная компания" планируется провести капремонт сетей в межотопительный сезон: приступят к работам после 10 июня, а завершат в сентябре 2023 года.

Кроме того, отметим, что асфальтирование дорожного полотна на участке ул. Амурской от пр. Победы до д/с "Березка" (Амурская, 165), где ранее было проведено фрезерование большими картами, проведут в предстоящие выходные дни. В случае непогоды график асфальтирования может быть скорректирован.