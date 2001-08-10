Дальневосточная детская железная дорога открыла летний сезон на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие летнего сезона детской железной дороги, традиционно приуроченное ко Дню Победы, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

Праздничная линейка для юных железнодорожников и почетных гостей была организована на станции Комсомольская в городском парке имени Гагарина. В приветственных выступлениях руководители ДВЖД и представители правительства Сахалинской области особо подчеркнули значение малой железной дороги в деле воспитания подрастающего поколения. На базе детской магистрали открыт индустриальный технопарк «Кванториум РЖД», способствующий развитию технического творчества и популяризации железнодорожных профессий.

Заместитель начальника ДВЖД по Сахалинскому региону Вячеслав Скрипка вручил благодарственные письма юным железнодорожникам, добившихся успехов в учебе, а также отметил заслуги победителей и участников чемпионата «Молодые профессионалы».

Детская железная дорога в Южно-Сахалинске работает с 9 мая по 31 мая в пятницу, субботу и воскресенье с 10:30 до 17:00. А с 1 июня по 10 сентября со среды по воскресенье с 10:30 до 17:00.