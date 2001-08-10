Китайская делегация присоединилась к празднованию Дня Победы в Благовещенске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В основных праздничных мероприятиях, посвященных 78-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Благовещенске приняла участие делегация Народного Правительства города Хэйхэ во главе с членом постоянного комитета горкома КПК города Хэйхэ Ди Хэном, пишет ИА "Порт Амур".

Китайские гости вместе с благовещенцами встречали торжественное прохождение войск, возложили цветы к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы войны, в том числе за освобождение Китая, почтили минутой молчания советских бойцов и даже присоединились к "Вальсу Победы".

Как сообщили в администрации, господин Ди Хэн закружился в вальсе с заместителем мэра Благовещенска Викторией Хопатько.

"Гости высоко оценили патриотическую работу, в том числе с детьми и молодежью города. Также состоялись переговоры делегации из Хэйхэ с представителями администрации Благовещенска, где достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве", - отметили в мэрии.