Еще 56 сахалинских "проводников здоровья" приступили к работе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Медицинские администраторы закрепляются за сахалинцами и курильчанами с хроническими заболеваниями. Ассистенты записывают пациентов к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику. Каждый «проводник здоровья» берет под свое крыло 200 пациентов и помогает им в решении медицинских вопросов, рассказали ТИА "Острова" в региональном рпавительстве.
Администраторы проходят краткосрочные курсы – изучают структуру организации медицинской помощи и работу в информационных системах здравоохранения. В процессе обучения внимание уделяется и психологии общения. Многие «проводники» или их родственники сами перенесли серьезные заболевания, поэтому не понаслышке знакомы с проблемами пациентов. Прежде чем приступить к работе с людьми, медицинские ассистенты проходят собеседование и тестирование. С выпускниками проводит встречи губернатор Валерий Лимаренко, по инициативе которого был запущен этот проект.
– Мне важно увидеть глаза людей, которые будут заботиться о сахалинцах и курильчанах. На этом посту не может быть случайных людей. Нам нужны специалисты, которые чувствуют боль другого и, не впадая в эмоции, могут успокоить человека и самым эффективным и оперативным образом помочь, – отметил Валерий Лимаренко. – Мы стремимся к тому, что люди на островах жили минимум 80 лет. У нас для этого есть все ресурсы, наши учреждения оснащены самым передовым оборудованием. Зачастую не хватает только внимательного отношения к пациентам. С помощью «проводников здоровья», в том числе, мы будем окружать людей заботой.
Медицинские администраторы получают алгоритмы действий в наиболее актуальных ситуациях: как записать на прием к узкому специалисту, организовать паллиативный уход, предоставить льготные лекарства в течение суток.
– На днях я обзвонила часть своих подопечных. Кто-то поблагодарил за заботу и сказал, что сам со всем справляется. Но мы все равно берем таких пациентов на карандаш. Один подопечный с онкологическим заболеванием поделился, что у него есть проблемы еще с тазобедренными суставами. Организуем для него медицинскую помощь и по этому направлению. Если у нас возникают сложности, мы обращаемся к старшим администраторам, и они решают вопросы напрямую с руководством медицинских учреждений и минздрава, – рассказала «проводник здоровья» Екатерина Безлатная.
В центральной поликлинике Южно-Сахалинска для персональных медицинских администраторов оборудовали рабочие места. В комфортных условиях они смогут там работать, обучаться и обмениваться опытом.
Сегодня в Сахалинской области к работе приступили уже 74 администратора. Более 160 человек в районах проходят онлайн-обучение. Всего планируется подготовить 750 специалистов – этого достаточно, чтобы охватить всех островитян с хроническими заболеваниями. В зоне особого внимания – пациенты с новообразованиями, а также заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
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