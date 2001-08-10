В Южно-Сахалинске продолжается голосование за место для благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллектив детского сада № 19 «Аленушка» активно включился в рейтинговое голосование по выбору общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В проведении голосования педагогам и сотрудникам детского сада помогали волонтеры.

- Мы ежедневно посещаем много различных организаций. Южносахалинцы активно голосуют, хотят сделать наш город красивее. Мы помогаем проголосовать с помощью приложения на планшете. Будем продолжать работу до 31 мая, - рассказала специалист ЦМИ Виктория Короткова.

Добавим, в этом году жители Южно-Сахалинска могут выбрать одну из трех территорий — сквер защитников Отечества, сквер Геологов и сквер Восточный. Проект, который получит наибольшее количество голосов, будет реализован в следующем году.

– Южно-Сахалинск активно развивается, процветает, благоустраивается. Радует, что у нас формируется доступная комфортная среда. Населению предоставляется выбор для развития нашей комфортной среды, чем больше голосов, тем больше интересных проектов будет в будущем. Давайте голосовать активнее, чтобы наш город был чище, комфортней и современней, - обратилась к жителям города Ольга Кравец, заместитель заведующего детским садом № 19.

Логопед «Аленушки» Вера Гареева сделала свой выбор в пользу территории, расположенной северо-западнее пересечения ул. Горького и ул. Пограничной.

– Я проголосовала за сквер защитников Отечества, считаю, что это очень значимая территория для Южно-Сахалинска! Люди от мала до велика будут чтить память наших воинов. Считаю, что все горожане должны проголосовать, чтобы это место появилось, - рассказала педагог.

– Я очень болею за Южно-Сахалинск, люблю наш город и хочу чтобы он был самым красивым в России! Уважаемые южносахалинцы, голосуйте за наши скверы, чтобы наш город и дальше процветал, - подчеркнула Елена Курилова, воспитатель детского сада «Аленушка».

Напомним, рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 апреля и проходит на платформе 65. gorodsreda.ru до 31 мая. Отдать свой голос может каждый гражданин от 14 лет. Необходима авторизация через портал Госуслуги.

Ознакомиться с дизайн-проектами всех трех территорий, а также с инструкцией по голосованию и получить другую информацию, можно на официальном сайте администрации города.

Отметим, Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициировано президентом страны. Проект «Формирование комфортной городской среды» поддержан губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром островной столицы Сергеем Надсадиным.