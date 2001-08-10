Тихоокеанское
информационное агентство
11 Мая 2023
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11:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Синегорска 11 мая смогут приобрести товары местных производителей по сниженным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Синегорска 11 мая смогут приобрести товары местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Торговля будет осуществляться по адресу: ул. Коммунистическая, 42 с 10.00.

Товары представят предприниматели: ИП Ефимов А.Ф. (рыбная продукция соленая, слабосоленая, копченая), ИП Рыжиков Е.А. (сыры, колбасы производства Беларусь), ИП Гасанов Т.А. (фрукты в ассортименте), ЛПХ Панасенко Н.А. (мед в ассортименте).

Кроме того, 11 мая выездная торговля мясом свинины будет осуществляться АО "Мерси Агро Сахалин":

- в Синегорске с 09.30 до 12.00 около здания №42 по ул. Коммунистической;

- в Санаторном c 12.30 до 13.30 возле магазина "Продукты";

- в Березняках с 14.30 до 15.30 у дома №9А по ул. Зеленой.

Вся продукция представлена по ценам ниже рыночных на 15-25%.

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