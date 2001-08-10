Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Здание лыжной базы спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта (СШОР ЗВС) на улице Венской, 5 на этой неделе закрыли на капитальный ремонт. К началу нового учебного года здесь заменят кровлю, фасад, систему отопления, электрику, отремонтируют помещения и входную группу, а также установят уличное и внутреннее видеонаблюдение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мы этого долго ждали, помещения требовали серьезного ремонта. Правительство и министерство спорта Сахалинской области нас поддержали, суммарно на работы нам выделили почти 43 млн рублей. Ремонт идет хорошими темпами. Надеемся, что в августе он будет завершен, и наши тренеры и воспитанники начнут новый учебный год в комфортных условиях, - рассказал директор СШОР ЗВС Михаил Шамсутдинов.
Как сообщил прораб стройки Александр Сибилев, уличные и внутренние работы на объекте сейчас идут параллельно.
- Со вчерашнего дня наши ребята работают на "внутрянке" - демонтируют покрытия с мансардного этажа. Несколько дней назад мы также начали демонтировать фасад, примерно через две недели мы его завершим. Планы амбициозные: нам предстоит обновить здание изнутри и снаружи к августу. Сейчас на объекте работают два звена по четыре человека. При необходимости бригады будем усиливать, но пока справляемся таким составом. Надеемся, что погода нам будет благоприятствовать, и мы завершим работу в срок, - отметил он.
В спортшколе зимних видов спорта занимаются более 900 детей и большая часть из них, свыше 500, - в отделении лыжных гонок. Их тренировки проходят в том числе на улице Венской. По словам руководителя спортшколы, в ближайшее время также начнется ремонт проблемных участков лыжероллерной трассы, где лыжники тренируются в теплое время года. В прошлом году здесь заменили асфальтобетонное покрытие примерно на 300 метрах трассы. В этом сезоне реконструкция объекта продолжится. На эти работы из бюджета выделено около 5 млн рублей.
Постепенно спортшкола ЗВС обновляет и свои филиалы в районах. Так, в этом году в Углезаводске отремонтировали внутренние помещения отделения лыжных гонок, а в Углегорске сделали бугельный подъемник и ограждение зоны торможения.
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