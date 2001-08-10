Южно-сахалинские скверы приводят в порядок в преддверии летнего сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы продолжают благоустраивать и приводить в порядок скверы областного центра. Особое внимание уделено озеленению территорий. Первые масштабные посадки стартовали в Южно-Сахалинске в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, рассказали ТИА "ОСтрова" в городской администрации.

Как идет подготовка города к летнему сезону, в ходе инспекционного объезда проверил мэр областного центра Сергей Надсадин. Одной из точек стал бульвар имени Ф.С.Анкудинова - популярное место отдыха горожан. Общественное пространство обслуживает МБУ "Зеленый город".

- Здесь много уютных мест, скамеек, зелени. Есть детские площадки, уже высажены цветы. Безусловно, этот сквер - настоящее место притяжения. И очень важно, чтобы он радовал наших горожан, - отметил Сергей Надсадин.

Работы по озеленению города продолжатся и после майских праздников. Напомним, в этом году в Южно-Сахалинске планируется высадить более миллиона цветов.

- Предприятия города, горожане, управляющие компании активно включаются в эту работу и наш город становится еще более комфортным и красивым. Высаживаются цветы, также появляются новые деревья и кустарники, - сказала начальник МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения" Ольга Высоцкая, отметив что завтра Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции "Сад памяти". Саженцы планируется высадить в районе пересечения улиц Пограничной и Горького.

На территории городского округа расположено 44 общественных пространства, в том числе 22 сквера. С каждым годом территорий для отдыха и прогулок горожан становится больше. Масштабные работы выполняются в том числе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" - за объекты благоустройства голосуют сами жители. Так, в 2021 году победу одержал сквер Авиаторов в районе поворота на аэропорт. Год назад большинством голосом победителем выбрано пространство юго-западнее пересечения проспекта Мира и улицы Пуркаева. В этом году в голосовании, которое проходит до 31 мая на портале za.gorodsreda.ru , участвует три территории - в лидерах на сегодняшний день остается сквер Защитников Отечества. Также горожане могут проголосовать за сквер Геологов и сквер Восточный.