Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2023
Сейчас 03:04
76,82|84,91|66,91
Участок ул. Фабричной в Южно-Сахалинске с 10 мая закрывается на капремонт
16:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают 6 и 7 мая покупать свежую сельдь по 35 рублей за кг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 и 7 мая, свежую сельдь жители и гости областного центра смогут приобрести в ТЦ «Техник» место Д9, отдел «ЗОВ» ул. Ленина, 252Б, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Стоимость рыбы — 35 руб/кг.

Продажа будет осуществляться:

- 6 мая с 13.00 до 19.00;

- 7 мая с 10.00 до 19.00.

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?