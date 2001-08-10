16:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Южно-Сахалинска приглашают 6 и 7 мая покупать свежую сельдь по 35 рублей за кг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6 и 7 мая, свежую сельдь жители и гости областного центра смогут приобрести в ТЦ «Техник» место Д9, отдел «ЗОВ» ул. Ленина, 252Б, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Стоимость рыбы — 35 руб/кг.
Продажа будет осуществляться:
- 6 мая с 13.00 до 19.00;
- 7 мая с 10.00 до 19.00.
Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».
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