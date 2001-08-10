В Поронайске раздали первую тысячу георгиевских лент

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайские волонтеры продолжают раздавать жителям георгиевские ленты. Они рассказывают об истории символа и показывают, как его носить. Всего в преддверии Дня Победы вручили уже более тысячи лент.

Вчера, 4 мая, акция проходила на площади героя Советского Союза В.В. Пермякова. За час добровольцы СПЦ №3 раздали 300 символов Победы. В эти дни работа продолжится – планируется вручить еще полтысячи лент. Георгиевские ленты будут переданы в учреждения образования, культуры, а также в сельские населенные пункты.