Меры безопасности усилят на праздновании Дня Победы в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске в День Победы 9 мая усилят меры безопасности для обеспечения общественного порядка. Безопасность будут обеспечивать сотрудники отдела МВД России по Поронайскому городскому округу.

Вход в зону проведения массовых мероприятий на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова организуют через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетектора. По периметру площади установят ограждение и четыре входа в зону празднования (со стороны пешеходных тротуаров, «Нашего кафе» и здания ДШИ). Сотрудники полиции будут проводить осмотр участников мероприятий, чтобы не допустить пронос запрещенных предметов.

Запрещено проносить с собой на мероприятия: оружие, колющие, режущие предметы, аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, воспламеняющиеся жидкости. Запрещено использование дронов.

Администрация Поронайского городского округа просит жителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, соблюдать общественный порядок, обращать внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и иные вещи. О подозрительных предметах необходимо сообщать по номеру ЕДДС 112.