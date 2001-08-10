В Сахалинском государственном университете начал работу военный учебный центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совместными усилиями администрации университета и правительства Сахалинской области в университете запустили военный учебный центр. В рамках центра студенты будут иметь возможность изучения основ военной подготовки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Военный учебный центр при Сахалинском государственном университете открывает новые возможности не только для студентов. Он делает островной вуз более привлекательным местом для обучения, позволяя выпускникам на выходе получить воинскую специальность. Такая возможность реализована в большинстве крупных вузов страны, и только СахГУ был лишён её до недавнего времени.

- Работа по созданию на базе СахГУ военного учебного центра велась давно. Мы регулярно получали запрос от студентов и их родителей на необходимость освоения военной специальности без отрыва от обучения, - сказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Студенты будут обучаться на очной форме. При первом наборе на обучение в военный учебный центр будут приниматься студенты 1 и 2 курса, которые с 1 сентября перейдут соответственно на 2 и 3 курсы. Они еще успеют пройти программу военной подготовки, которая предусматривает обучение в течение 4 семестров. В конце обучения студентов ожидают учебные сборы в близлежащих частях, где в течение месяца они будут на практике закреплять полученные теоретические знания.

В случае успешного прохождения военной подготовки и учебного сбора, студентам приписываются воинские звания в соответствии с программой обучения. Это может быть либо солдат (матрос) запаса, либо сержант/старшина запаса, и им выдается военный билет с зачислением в запас.

- Военные учебные центры занимаются подготовкой кадровых офицеров, офицеров запаса, солдат и сержантов запаса. На базе СахГУ обучение будет проводиться, начиная с 1 сентября 2023 года, - пояснил начальник Военного учебного центра при Сахалинском государственном университете подполковник Андрей Дёмкин.

Прием заявлений на обучение в военном учебном центре осуществляется в рабочие дни, с 12:00 до 15:00, по адресу: ул. Коммунистический проспект, 33 (кабинет № 9). Консультации по телефону также доступны для всех желающих по номеру: 8(4242)452-307.