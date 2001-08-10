Участок ул. Фабричной в Южно-Сахалинске с 10 мая закрывается на капремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозного проезда для транспорта до 20 июля не будет на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках муниципального контракта будут проведены демонтаж старого дорожного покрытия, замена дорожного полотна, ремонт и замена инженерных сетей, укладка нового дорожного основания и дорожного покрытия, устройство освещения, тротуаров и озеленение.

Для жителей, проживающих в указанном районе, будет организован заезд к домам. Объезжать закрытый на ремонт участок можно будет по улицам Детская и Горная.

Автомобилистов просят заранее учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения.