Южно-Сахалинск принял участие в областном образовательном форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двухдневный форум "Лучшие практики реализации проекта "Модернизация школьных систем образования: опыт Сахалинской области" проходит в Углегорске. Участниками события стали руководители школ, а также представители администраций из муниципалитетов области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Открытие форума состоялось в четверг, 4 мая. Южно-Сахалинск на профессиональном съезде представляли вице-мэр Елена Федорова, директор департамента образования Светлана Мирова, а также команда школ областного центра, участвующих в проекте "Модернизация школьных систем образования".

Отметим, форум стал площадкой для дискуссий, обмена опытом, профессионального диалога специалистов в области образования. Одна из ключевых тем форума - новые модели профориентации школьников.

В первый день для участников организовали экскурсии на Солнцевский угольный разрез, в цех по переработке крупногабаритных шин и в "Шахтерскую пекарню №1", которая не имеет аналогов в области. Особенность предприятия - отказ от ускоренного созревания хлеба и использование современного оборудования.

- Подобные мероприятия дают возможность взглянуть на проблемы профориентации по-новому. Промышленный туризм - не просто модное развлечение, а, прежде всего, - возможность узнать островную область. Потенциал Углегорского городского округа позволяет нашим школьникам на экскурсиях оценить техническую мощь родного края. Экскурсионные маршруты разработаны профессионалами из крупнейших предприятий Сахалинской области, - отметила директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова.

В ходе экскурсий участники обсудили перспективы взаимодействия между сферой образования и производственными предприятиями в части профориентации школьников. Также были затронуты вопросы потребности в квалифицированных кадрах и перспективы трудоустройства молодых специалистов в регионе.

Во второй день форума школы представили свой опыт работы в проекте модернизации и защите программ развития учреждений образования.

Добавим, партнером события выступила компания "Тезона", которая подготовила серию мастер-классов для участников события.