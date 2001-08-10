Военнослужащие на Сахалине учатся управлять беспилотниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами на Сахалине проходят занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» опытные инструкторы помогают военнослужащим и добровольцам освоить не только азы управления беспилотниками, но и получить профессиональные навыки необходимые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе практических занятий обучаемые получают знания необходимые операторам БПЛА при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими армейского корпуса ВВО в зоне СВО.

Помимо этого, военнослужащие обучаются не только разведке местности и корректировки огня, а также сбросу с квадрокоптера гранат в импровизированный люк боевой машины или окоп условного противника.

На занятиях в распоряжении сахалинских добровольцев имеются современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.