Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2023
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13:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учатся управлять беспилотниками

Военнослужащие на Сахалине учатся управлять беспилотниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами на Сахалине проходят занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» опытные инструкторы помогают военнослужащим и добровольцам освоить не только азы управления беспилотниками, но и получить профессиональные навыки необходимые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе практических занятий обучаемые получают знания необходимые операторам БПЛА при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был  получен военнослужащими армейского корпуса ВВО в зоне СВО.

Помимо этого, военнослужащие обучаются не только разведке местности  и корректировки огня, а также сбросу с квадрокоптера гранат в импровизированный люк боевой машины или окоп условного противника.

На занятиях в распоряжении сахалинских добровольцев имеются современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

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