Сквер Защитников Отечества держит лидерство в рейтинговом голосовании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске набирает обороты голосование по выбору общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». К голосованию присоединяются трудовые коллективы и их руководители, в том числе, ресурсоснабжающих организаций. Так, свой выбор сделали сотрудники ООО «РИР-Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В голосовании со дня старта поучаствовали уже более 12,6 тысячи жителей Южно-Сахалинска старше 14 лет. В лидерах по данным на утро 5 мая остается сквер Защитников Отечества, за него отдали голоса 7970 человек. На втором месте сквер Геологов (2285 голосов), на третьем - сквер Восточный (2374 голоса). Сделать свой выбор на рейтинговом голосовании можно до 31 мая.

- Это знаковый, интересный проект, в котором может поучаствовать каждый житель, отдав свой голос. Мы проводим работу в коллективе, чтобы приняли участие - создание комфортной городской среды не может проходить без горожан - их мнение должно быть основным. Кто, как не сами жители, знают, где на текущий момент важнее и правильнее создать объект, который украсит город, сделает его более комфортным. Рекомендую участвовать в голосовании, сделать это можно удобно и просто, - комментирует руководитель ООО «РИР-Сахалин» Максим Беккер.

Напомним, на портале za.gorodsreda.ru (https://65.gorodsreda.ru/?utm_medium=site&utm_source=cur65) проходит Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. На выбор предложено три общественные территории. Первая - сквер Геологов. Он расположен по ул. Сахалинской, с западной стороны от дома №102. Недалеко от дороги на «Горный воздух», в районе площади Славы, расположен еще один участок, претендующий на благоустройство, - сквер Восточный. Третий вариант - сквер Защитников Отечества, который может появиться северо-западнее пересечения ул. Пограничной и Горького.

Всероссийское голосование инициировано президентом России и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным.

Инструкция по голосованию (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/5024/2698), дизайн-проекты благоустройства и другая информация размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Напомним, также принять участие в голосовании по выбору территории для благоустройства жителям помогают волонтеры. В частности, сотрудники ЦМИ работают в школах и с коллективами предприятий областного центра.

Справочную информацию об участии в рейтинговом голосовании можно получить по телефону бесплатной горячей линии: *0065 или 8-800-302-0065.